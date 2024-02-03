За вызов скорой помощи в Литве предлагают брать плату

Экстренная помощь за допплату. Литовские медики предлагают сортировать обращения граждан в скорую, поделив их на срочные и не срочные, которые и будут оплачиваться жителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой опыт литовские специалисты подсмотрели у соседей. В Латвии подобная практика уже применяется. Вызов скорой там может обойтись в 70 евро. Если звонок, опять же, посчитают не жизненно важным. В защиту своей идеи врачи говорят о недисциплинированности некоторых граждан. А вот если нововведение вступит в силу, люди якобы подумают еще раз, действительно ли нуждаются в помощи скорой. Вот только на фоне желания литовцев экономить подобные меры могут стоить некоторым здоровья даже жизни.