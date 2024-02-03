Пенсильванский сурок Фил сделал предсказание о наступлении весны

Метеосводка от главного синоптика животного мира. Скоро ли придет потепление? Или в 2024 году зима будет затяжной? Знаменитый сурок Фил из городка Панксатони в Пенсильвании сделал свое предсказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно 2 февраля тысячи людей собираются у жилища сурка в Панксатони. Согласно поверью, в момент, когда животное выходит из норы после спячки, по его поведению можно судить о близости наступления весны. Считается, что если день солнечный и, увидев свою тень, сурок прячется в нору, зима продлится еще шесть недель. А если сурок не увидел тени, значит, скоро стоит ждать потепления. Интересно, что первые упоминания о предсказателе Филе датируются 1886 годом, когда праздник обрел статус официального. Существует легенда, что члены клуба сурка оберегают животное и дают ему волшебный эликсир, продлевающий жизнь. То есть сейчас Филу должно быть без малого 140 лет.