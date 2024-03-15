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За выборами президента России будут наблюдать представители 36 стран

15 марта 2024 07:00
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Делегации из 36 стран прибыли в Россию в качестве международных наблюдателей на выборах президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За выборами президента России будут наблюдать представители 36 стран-1

В их числе представители 30 национальных парламентов, а также пяти международных организаций, среди которых Межпарламентская ассамблея СНГ, ОДКБ и другие объединения. В общей сложности наблюдателей более 200. Напомним, голосование на президентских выборах России начнется сегодня, 15 марта, и продлится три дня.

# Выборы в России

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