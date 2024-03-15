За выборами президента России будут наблюдать представители 36 стран

Делегации из 36 стран прибыли в Россию в качестве международных наблюдателей на выборах президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе представители 30 национальных парламентов, а также пяти международных организаций, среди которых Межпарламентская ассамблея СНГ, ОДКБ и другие объединения. В общей сложности наблюдателей более 200. Напомним, голосование на президентских выборах России начнется сегодня, 15 марта, и продлится три дня.