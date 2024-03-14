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Премьер Латвии объявила о планах спустить железный занавес с Россией и Беларусью

14 марта 2024 19:04
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С момента обретения независимости наша страна идет своим путем, отстаивая глубинные ценности белорусского народа, которые, впрочем, не разделяют на Западе. Прибалтийские соседи продолжают попытки отгородиться от Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, премьер Латвии объявила о планах спустить железный занавес, который также затронет и Россию.

Премьер Латвии объявила о планах спустить железный занавес с Россией и Беларусью-1

Об этом Эвика Силиня рассказала, выступая в Вашингтоне. Правда, не обошлось и без ложки дегтя. Политик была вынуждена отметить, что достичь желанной цели будет не так просто, ведь Прибалтика по-прежнему находится в зависимости от российских энергоресурсов. Впрочем, европейское руководство не намерено считаться с интересами своих граждан и неминуемыми экономическими последствиями, которые напрямую коснутся местных жителей. Не раз власти Латвии демонстрировали свою приверженность западному курсу, несмотря на вред, который он наносит стране. Пример тому заинтересованность Риги в затягивании конфликта в Украине. Латвийские власти поддержали идею отправки туда войск НАТО.

# Международная политика

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