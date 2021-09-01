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За хищение – штраф 1,5 млн долларов. В Китае вступил в силу закон о защите данных

01 сентября 2021 12:30
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Новости Китая. В Китае вступил в силу закон о защите данных. Теперь за их хищение или незаконный сбор грозит штраф до 1,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За хищение – штраф 1,5 млн долларов. В Китае вступил в силу закон о защите данных-1

Чтобы избежать утечки информации, организации и учреждения должны постоянно проверять надежность компьютерной безопасности и предоставлять отчет о выявленных проблемах и возможных рисках. А компании, которые незаконно используют данные, будут закрыты.

# Закон # Фотофакт

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