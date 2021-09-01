Новости Китая. В Китае вступил в силу закон о защите данных. Теперь за их хищение или незаконный сбор грозит штраф до 1,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Китае вступил в силу закон о защите данных. Теперь за их хищение или незаконный сбор грозит штраф до 1,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы избежать утечки информации, организации и учреждения должны постоянно проверять надежность компьютерной безопасности и предоставлять отчет о выявленных проблемах и возможных рисках. А компании, которые незаконно используют данные, будут закрыты.