В Литве выбирают новый парламент. На 141 место в сейме претендуют 1740 кандидатов – представителей 16 политических партий и коалиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые итоги голосования станут известны лишь поздно ночью. Но эксперты уже поделились своими прогнозами. По их мнению, правящая партия, скорее всего, попрощается с правительственными кабинетами.

Все это плоды многочисленных кризисов и потрясений, которые переживают наши соседи. Недовольны литовцы и резким ростом стоимости жизни.

Людям не нравится нынешнее правительство и его политика, их убеждения и прочее. Мы надеемся, что эти выборы сделают все лучше, может быть, что-то изменится в Литве.

Надеюсь, следующее правительство будет более порядочным. Может быть, там будут молодые люди из других партий. Молодежь еще не научилась плохому.

Я надеюсь, что будет лучше, меньше препирательств в парламенте. И они примут во внимание желания простых людей. Вот и все.

Впрочем, авторитет падает не только у правительства, но и у самого Сейма. Как показывают данные последних соцопросов, почти 70 % литовцев считают, что депутаты слишком мало сделали, чтобы жизнь людей и положение дел в стране стали лучше.