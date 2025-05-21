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Очередные учения в Латвии – в стране начались военные игры «Молния – 2025»

21 мая 2025 13:35
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Латвия продолжает череду учений. Не успели закончиться масштабные маневры «Молния-2025», которые проходят в Риге и окрестностях, как 21 мая стартовали новые военные игры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередные учения в Латвии – в стране начались военные игры «Молния – 2025»-2

В них задействованы подразделения так называемого добровольческого ополчения. Это крупнейшее военное формирование выполняет функции национальной гвардии. Целью этих маневров является поддержание и повышение боеготовности. В частности, будут отрабатываться операции по отражению нападения, уничтожению диверсионных групп и охране стратегических объектов. Учебные бои будут вестись и днем, и ночью, чтобы научить ополченцев действовать в разных условиях. Полигоном станут восемь районов на западе страны.

# Военные учения

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