Очередные учения в Латвии – в стране начались военные игры «Молния – 2025»

Латвия продолжает череду учений. Не успели закончиться масштабные маневры «Молния-2025», которые проходят в Риге и окрестностях, как 21 мая стартовали новые военные игры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них задействованы подразделения так называемого добровольческого ополчения. Это крупнейшее военное формирование выполняет функции национальной гвардии. Целью этих маневров является поддержание и повышение боеготовности. В частности, будут отрабатываться операции по отражению нападения, уничтожению диверсионных групп и охране стратегических объектов. Учебные бои будут вестись и днем, и ночью, чтобы научить ополченцев действовать в разных условиях. Полигоном станут восемь районов на западе страны.