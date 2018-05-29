В Великобритании потерялся пассажирский поезд

Новости Великобритании. Необычный случай произошел на железной дороге в Великобритании. В графстве Йоркшир потерялся пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пропажу обнаружили через час. По какой-то причине состав направился не в ту сторону, в итоге пассажиры оказались в другом городе. Поезд вместе с людьми вернули на нужный маршрут.