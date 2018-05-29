Прямой эфир

В Великобритании потерялся пассажирский поезд

29 мая 2018 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Необычный случай произошел на железной дороге в Великобритании. В графстве Йоркшир потерялся пассажирский поезд,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании потерялся пассажирский поезд-1

Пропажу обнаружили через час. По какой-то причине состав направился не в ту сторону, в итоге пассажиры оказались в другом городе. Поезд вместе с людьми вернули на нужный маршрут.

В Великобритании потерялся пассажирский поезд-4

На одной из станций пассажиров пересадили в другой состав, который доставил их по месту назначения. Теперь сотрудникам ж/д компании предстоит разобраться, кто допустил ошибку.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 33 человек погибли из-за проливных дождей и наводнений в Индии
29 мая 2018 08:27

Более 33 человек погибли из-за проливных дождей и наводнений в Индии

В Венесуэле сорвался в овраг пассажирский автобус: 11 человек погибли
29 мая 2018 07:28

В Венесуэле сорвался в овраг пассажирский автобус: 11 человек погибли

В странах ЕС хотят запретить пластиковую одноразовую посуду
29 мая 2018 06:59

В странах ЕС хотят запретить пластиковую одноразовую посуду