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За 5 млрд долларов продали небоскреб в Гонконге

02 ноября 2017 10:10
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Новости Китая. В Гонконге продали небоскреб за 5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта сделка может стать самой дорогой на мировом рынке недвижимости.

За 5 млрд долларов продали небоскреб в Гонконге-1

Ранее зданием владел самый богатый человек города.

Высотка, целиком выполненная из металлических конструкций, была построена в 1998 году. Тогда на ее возведение было потрачено около 385 миллионов долларов.

# Фотофакт # Недвижимость

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