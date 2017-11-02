За 5 млрд долларов продали небоскреб в Гонконге

Новости Китая. В Гонконге продали небоскреб за 5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта сделка может стать самой дорогой на мировом рынке недвижимости.

Высотка, целиком выполненная из металлических конструкций, была построена в 1998 году. Тогда на ее возведение было потрачено около 385 миллионов долларов.