За 5 млрд долларов продали небоскреб в Гонконге

Новости Китая. В Гонконге продали небоскреб за 5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта сделка может стать самой дорогой на мировом рынке недвижимости.
Новости Китая. В Гонконге продали небоскреб за 5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта сделка может стать самой дорогой на мировом рынке недвижимости.
Ранее зданием владел самый богатый человек города.
Высотка, целиком выполненная из металлических конструкций, была построена в 1998 году. Тогда на ее возведение было потрачено около 385 миллионов долларов.