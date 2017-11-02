В Афганистане боевики подорвали бензовоз: в зоне атаки оказался пассажирский автобус с 50 пассажирами на борту

Новости Афганистана. В афганской провинции Парван боевики подорвали бензовоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, в своих целях они использовали магнитную мину.

Под удар попал пассажирский автобус с 50 пассажирами на борту. О точном количестве жертв и раненых пока не сообщается. Известно, что погибли не менее 10 человек. Ведется расследование инцидента.