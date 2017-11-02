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В Афганистане боевики подорвали бензовоз: в зоне атаки оказался пассажирский автобус с 50 пассажирами на борту

02 ноября 2017 10:04
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Новости Афганистана. В афганской провинции Парван боевики подорвали бензовоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, в своих целях они использовали магнитную мину.

В Афганистане боевики подорвали бензовоз: в зоне атаки оказался пассажирский автобус с 50 пассажирами на борту-1

Под удар попал пассажирский автобус с 50 пассажирами на борту. О точном количестве жертв и раненых пока не сообщается. Известно, что погибли не менее 10 человек. Ведется расследование инцидента.

# Теракт # Фотофакт

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