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30 человек погибли и около 100 пострадали в Индии при аварии на теплоэлектростанции

02 ноября 2017 09:25
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Новости Индии. Крупная авария на теплоэлектростанции в Индии унесла жизни без малого 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списках пострадавших – около сотни служащих.

30 человек погибли и около 100 пострадали в Индии при аварии на теплоэлектростанции-1

Половине из них потребовалась срочная госпитализация.

ЧП произошло 1 ноября в городе Унчахар. Раздался звук, похожий на взрыв, после чего на уровне 20 метров разгерметизировалась труба. Из отверстия на работников стал бить пар и газ.

30 человек погибли и около 100 пострадали в Индии при аварии на теплоэлектростанции-4

ТЭС в Унчахаре была введена в эксплуатацию в 1988 году. Она состоит из 5 блоков и готовится к запуску 6-го, самого мощного. Именно там и произошел инцидент.

# Техногенные катастрофы # Фотофакт

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