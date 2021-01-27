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За 11 секунд. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека

27 января 2021 08:22
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Новости Японии. Новые технологии для фермеров. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На то, чтобы проанализировать внешний вид фрукта, а также снять его, устройству требуется всего 11 секунд.  

За 11 секунд. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека-1

Благодаря искусственному интеллекту робот самостоятельно определяет и зрелость фрукта. Цель проекта – снизить нагрузку на фермеров.  

За 11 секунд. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека-4

Исследователи надеются, что разработкой заинтересуется молодежь, поскольку специалисты, которые выращивают фрукты, стареют, а рабочих рук при этом не хватает.  

# Роботы # Фотофакт

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