За 11 секунд. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека
Новости Японии. Новые технологии для фермеров. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На то, чтобы проанализировать внешний вид фрукта, а также снять его, устройству требуется всего 11 секунд.
Благодаря искусственному интеллекту робот самостоятельно определяет и зрелость фрукта. Цель проекта – снизить нагрузку на фермеров.
Исследователи надеются, что разработкой заинтересуется молодежь, поскольку специалисты, которые выращивают фрукты, стареют, а рабочих рук при этом не хватает.