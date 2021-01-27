За 11 секунд. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека

Новости Японии. Новые технологии для фермеров. В Японии создали робота, который собирает урожай со скоростью человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На то, чтобы проанализировать внешний вид фрукта, а также снять его, устройству требуется всего 11 секунд.