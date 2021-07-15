ЮНИСЕФ: почти 10 млн жителей Украины испытывают нехватку еды

Новости Украины. Почти 10 миллионов жителей Украины испытывают нехватку еды,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит ЮНИСЕФ.
Новости Украины. Почти 10 миллионов жителей Украины испытывают нехватку еды,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит ЮНИСЕФ.
Согласно результатам исследования организации, это худший показатель в европейском регионе. При этом среди всех недоедающих более миллиона украинцев испытывают острую нехватку еды. Они вынуждены пропускать приемы пищи из-за финансовых трудностей. Для сравнения, при прошлой оценке ЮНИСЕФ таких людей в стране было на 200 тысяч меньше. Остальных жителей, а это более 8,5 миллиона человек, в этот раз отнесли к категории тех, кто не пропускает приемы пищи, но вынужден сокращать ее потребление.
Если говорить о процентном соотношении к общему населению, то наихудшая ситуация с недоеданием в Европе наблюдается в Албании – более 46 % жителей.