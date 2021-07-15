На церемонию открытия Олимпийских игр пустят меньше тысячи зрителей. В Токио ввели режим ЧС

Новости Японии. Олимпиада в условиях жестких ограничений. На церемонию открытия летних Игр в Токио пустят менее тысячи зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято на фоне распространения коронавируса. Посетить торжественное мероприятие смогут лишь высокопоставленные гости из-за рубежа, а также те, кто связан с организацией соревнований. Изначально предполагалось, что таких будет около 10 тысяч. Однако в планы вмешалась пандемия.