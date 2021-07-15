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На церемонию открытия Олимпийских игр пустят меньше тысячи зрителей. В Токио ввели режим ЧС

15 июля 2021 09:47
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Новости Японии. Олимпиада в условиях жестких ограничений. На церемонию открытия летних Игр в Токио пустят менее тысячи зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонию открытия Олимпийских игр пустят меньше тысячи зрителей. В Токио ввели режим ЧС-1

Решение принято на фоне распространения коронавируса. Посетить торжественное мероприятие смогут лишь высокопоставленные гости из-за рубежа, а также те, кто связан с организацией соревнований. Изначально предполагалось, что таких будет около 10 тысяч. Однако в планы вмешалась пандемия.

На церемонию открытия Олимпийских игр пустят меньше тысячи зрителей. В Токио ввели режим ЧС-4

На минувшей неделе из-за сложной эпидемиологической обстановки власти ввели в Токио режим ЧС. Организаторы Игр решили не пускать на арены не только иностранцев, но и местных зрителей.

До старта Олимпийских игр осталось 8 дней.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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