На церемонию открытия Олимпийских игр пустят меньше тысячи зрителей. В Токио ввели режим ЧС

Новости Японии. Олимпиада в условиях жестких ограничений. На церемонию открытия летних Игр в Токио пустят менее тысячи зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Олимпиада в условиях жестких ограничений. На церемонию открытия летних Игр в Токио пустят менее тысячи зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение принято на фоне распространения коронавируса. Посетить торжественное мероприятие смогут лишь высокопоставленные гости из-за рубежа, а также те, кто связан с организацией соревнований. Изначально предполагалось, что таких будет около 10 тысяч. Однако в планы вмешалась пандемия.
На минувшей неделе из-за сложной эпидемиологической обстановки власти ввели в Токио режим ЧС. Организаторы Игр решили не пускать на арены не только иностранцев, но и местных зрителей.
До старта Олимпийских игр осталось 8 дней.