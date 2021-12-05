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В Вифлееме зажгли рождественскую ёлку. Посмотрите, как красиво это было

05 декабря 2021 11:56
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В Вифлееме, который считается местом явления миру Иисуса Христа, зажгли рождественскую елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Вифлееме зажгли рождественскую ёлку. Посмотрите, как красиво это было-1

Праздничное дерево уже по традиции установили на Ясельной площади напротив Храма Рождества Христова. Верхушку украшает путеводная звезда. Саму елку опоясали сотни разноцветных огоньков, а их зажжение сопровождалось яркими фейерверками. Чтобы как можно больше людей могли насладиться этим зрелищем, в соцсетях вели прямую трансляцию церемонии.

В Вифлееме зажгли рождественскую ёлку. Посмотрите, как красиво это было-4

В Вифлееме надеются, что «омикрон» не помешает отмечать Рождество, ведь из-за пандемии коронавируса в 2020 году не до праздника было даже местным жителям.  

# Церковные праздники # Фотофакт

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