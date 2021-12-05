В Вифлееме зажгли рождественскую ёлку. Посмотрите, как красиво это было

В Вифлееме, который считается местом явления миру Иисуса Христа, зажгли рождественскую елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничное дерево уже по традиции установили на Ясельной площади напротив Храма Рождества Христова. Верхушку украшает путеводная звезда. Саму елку опоясали сотни разноцветных огоньков, а их зажжение сопровождалось яркими фейерверками. Чтобы как можно больше людей могли насладиться этим зрелищем, в соцсетях вели прямую трансляцию церемонии.