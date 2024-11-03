Более 75 млн граждан США проголосовали досрочно

Порядка 75 миллионов граждан Соединенных Штатов Америки проголосовали на выборах президента страны досрочно, пишет ТАСС.

Президентские выборы в Штатах запланированы на 5 ноября текущего года. Университет штата Флорида 2 ноября опубликовал сведения о количестве граждан страны, которые приняли участие в досрочном голосовании. Сообщается, что всего проголосовали 75 093 872 американских гражданина.

40,7 миллиона предпочли отдать свой голос, посетив избирательные участки, а 34,4 миллиона голосовали по почте.