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Более 75 млн граждан США проголосовали досрочно

03 ноября 2024 10:49
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Порядка 75 миллионов граждан Соединенных Штатов Америки проголосовали на выборах президента страны досрочно, пишет ТАСС.

Президентские выборы в Штатах запланированы на 5 ноября текущего года. Университет штата Флорида 2 ноября опубликовал сведения о количестве граждан страны, которые приняли участие в досрочном голосовании. Сообщается, что всего проголосовали 75 093 872 американских гражданина.

40,7 миллиона предпочли отдать свой голос, посетив избирательные участки, а 34,4 миллиона голосовали по почте.

# Международная политика

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