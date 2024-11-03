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Российские войска взяли под контроль населённый пункт Вишневое в ДНР

03 ноября 2024 10:16
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ВС РФ контролируют территорию поселка Вишневое в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Бойцы подразделений группировки войск «Центр» осуществили активные наступательные действия, в результате чего территория населенного пункта Вишневое в Донецкой Народной Республике взята под контроль ВС РФ, информировали в ведомстве.

Сообщается также, что ВС Украины утратили 1 танк, БТР Spartan британского производства, ББМ «Казак», 4 пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, БТР М113, ББМ MaxxPro, орудие М119 американского производства.

# Международная политика

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