«Провалили тест США». Почему Трамп разочарован союзниками по НАТО?

Хронология ближневосточного конфликта, пожалуй, самая яркая иллюстрация тезиса о том, что прежде чем задуматься о мире, мир снова и снова подходит к опасной черте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, действительно, вспомните, что решение о прекращении огня и запуске переговорного процесса (как бы сложно он сегодня ни продвигался) было принято буквально в шаге от очередной «красной линии».

И эта опасная стратегия хождения по краю пропасти, по лезвию бритвы, если хотите, похоже, в отдельных регионах мира входит в политическую привычку. Классический пример – тотальная милитаризация Евросоюза, где в ближайшее десятилетие на эти цели собираются направить, цитата, «все доступные ресурсы». В денежном выражении это немыслимая сумма – без малого 7 триллионов евро. Хотя только Франция и уже к 2030-му готова бросить в «костер» будущей войны с Россией 36 миллиардов. Бюджет здесь планируют с учетом предстоящего вооруженного конфликта, буквально пичкая французское информационное поле все новыми байками о пресловутой «угрозе с Востока».

Но вот то, о чем в Европе до сих пор не говорили вслух, так это об «угрозе с Запада». Только ленивый в экспертном сообществе сейчас не обсуждает тему очевидной «прохлады» между Вашингтоном с одной стороны, а ЕС и НАТО с другой. «Трамп явно разочарован союзниками по НАТО» и «некоторые страны Альянса провалили тест США» – именно так британская The Guardian комментирует итоги недавней встречи американского лидера с Марком Рютте. А это серьезный звоночек и Альянсу, и Брюсселю. А не эту ли «смерть коллективного Запада» предсказывал президент Сербии Вучич еще в прошлом году? И в таком смысле, похоже, Атлантика, где некогда пошел ко дну «Титаник», может стать новой «красной линией» – между Европой и Америкой.

И вот все эти обстоятельства явно не добавляют современному миру геополитического спокойствия, уверенности, предсказуемости. А только преумножают конфликтный потенциал. Именно поэтому в экспертном сообществе все чаще и вполне аргументированно говорят о новом глобальном противостоянии. Как его не допустить? Неужели миру нужны новые «красные линии», чтобы понять опасность момента?!