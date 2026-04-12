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Переговоры между США и Ираном закончились провалом

12 апреля 2026 08:10
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Полным провалом закончились мирные переговоры между Ираном и США. Стороны так и не смогли договориться по основным пунктам. После их обсуждения, которое длилось более 20 часов, делегации покинули Исламабад ни с чем, что поставило под угрозу хрупкое перемирие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры между США и Ираном закончились провалом-2

Одно из главных требований Вашингтона по-прежнему заключается в том, чтобы Исламская Республика отказалась от создания ядерного оружия. Еще одним наиболее спорным вопросом остается Ормузский пролив – жизненно важный путь для мировых поставок энергоносителей. Тегеран отклонил предложение США о его «совместном управлении», настаивая на сохранении полного контроля и права взимать транзитные сборы. По итогам встречи вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не увидел желания Тегерана отказаться от возможности создать ядерное оружие.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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