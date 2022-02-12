Яркие салюты, громкая музыка и толпы весёлых людей. Как проходит традиционный карнавал в Ницце?

Новости Франции. В Ницце начался традиционный и один из крупнейших в мире карнавалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году его решили провести под девизом «Король животных». Всю ночь и день город сотрясают шумные и яркие салюты, гремит музыка, по улицам ходят колонны людей в карнавальных костюмах. Все площади заняты танцующими парами.

В прошлом году из-за пандемии этот ежегодный праздник был отменен. Поэтому сейчас французы радуются вдвойне, пытаясь наверстать упущенное.