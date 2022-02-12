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Яркие салюты, громкая музыка и толпы весёлых людей. Как проходит традиционный карнавал в Ницце?

12 февраля 2022 15:40
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Новости Франции. В Ницце начался традиционный и один из крупнейших в мире карнавалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Яркие салюты, громкая музыка и толпы весёлых людей. Как проходит традиционный карнавал в Ницце?-1

В этом году его решили провести под девизом «Король животных». Всю ночь и день город сотрясают шумные и яркие салюты, гремит музыка, по улицам ходят колонны людей в карнавальных костюмах. Все площади заняты танцующими парами.  

Яркие салюты, громкая музыка и толпы весёлых людей. Как проходит традиционный карнавал в Ницце?-4

В прошлом году из-за пандемии этот ежегодный праздник был отменен. Поэтому сейчас французы радуются вдвойне, пытаясь наверстать упущенное.  

Яркие салюты, громкая музыка и толпы весёлых людей. Как проходит традиционный карнавал в Ницце?-7

Если раньше карнавал посещали как минимум 200 тысяч человек, то на этот ожидают вдвое больше. Единственное, о чем просят гостей организаторы этого действа, – быть в масках.  

# Карнавал # Фотофакт

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