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Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л

28 июля 2023 07:36
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С 9 августа Япония вводит запрет на экспортирование в Россию машин с двигателями объемом более 1,9 л и гибридных автомобилей, пишет РИА Новости.

Об этом решении сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура на пресс-конференции в Токио. Также запрещается экспортировать шины для крупногабаритных автомобилей. Цель данных мер – ограничить поставки товаров, способных усилить промышленную базу России.

Минэкономики Японии собирается тесно взаимодействовать с мировым общественным мнением, странами «Большой семерки» и предпринять все усилия для выполнения этого запрета на экспорт с учетом ситуации в Украине.

# Автомобили # Ясутоси Нисимура

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