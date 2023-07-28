Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л

С 9 августа Япония вводит запрет на экспортирование в Россию машин с двигателями объемом более 1,9 л и гибридных автомобилей, пишет РИА Новости.

Об этом решении сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура на пресс-конференции в Токио. Также запрещается экспортировать шины для крупногабаритных автомобилей. Цель данных мер – ограничить поставки товаров, способных усилить промышленную базу России.

Минэкономики Японии собирается тесно взаимодействовать с мировым общественным мнением, странами «Большой семерки» и предпринять все усилия для выполнения этого запрета на экспорт с учетом ситуации в Украине.