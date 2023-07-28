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Politico: США намерены начать поставки танков Abrams в Украину в сентябре

28 июля 2023 07:23
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США намерены перебросить в Украину первую партию танков Abrams, включающую шесть-восемь единиц боевых машин старой модели M1A1, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Всего ожидается поставка 31 танка. Начало передачи машин намечено на сентябрь. В Москве заявляют, что это не отразится на ее ближайших планах и только усилит противостояние. Также в Кремле считают, что США и страны НАТО уже сейчас активно участвуют в конфликте, обеспечивая не только вооружение, но и обучение персонала украинских Вооруженных Сил на своей территории.

# Оружие и боеприпасы

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