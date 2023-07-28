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Индия и Бангладеш отказываются от доллара

28 июля 2023 07:00
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Индия и Бангладеш отказываются от доллара и переходят на взаиморасчеты в местных валютах. Первая сделка уже состоялась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индия и Бангладеш отказываются от доллара-1

Партию из 30 автомобилей доставили в порт Бангладеш. Она оплачена индийскими рупиями. От расчетов в американских долларах отказывается все больше стран. Чаще использовать собственную валюту намерены и Арабские Эмираты.

# Валюта # Фотофакт

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