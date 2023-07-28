Китайская авиаотрасль восстанавливается после пандемии

Из Харбинского международного аэропорта самолет будет отправляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам, из Владивостока – по вторникам и субботам. Рейсы выполнит китайский среднемагистральный лайнер вместимостью до 150 пассажиров. Авиационное сообщение между Харбином и Владивостоком было прервано три года назад из-за коронавируса.