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Китайская авиаотрасль восстанавливается после пандемии

28 июля 2023 07:34
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Новости Китая. Китайская авиаотрасль восстанавливается после пандемии. Возобновляется прямой рейс Харбин – Владивосток, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайская авиаотрасль восстанавливается после пандемии-1

Из Харбинского международного аэропорта самолет будет отправляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам, из Владивостока – по вторникам и субботам. Рейсы выполнит китайский среднемагистральный лайнер вместимостью до 150 пассажиров. Авиационное сообщение между Харбином и Владивостоком было прервано три года назад из-за коронавируса.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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