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Япония намерена заключить мирный договор с РФ, но не откажется от санкций

30 января 2024 09:44
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил свое стремление заключить мирный договор с РФ после разрешения вопроса о территориальном споре вокруг южных островов Курильской гряды. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Япония будет продолжать настаивать на санкциях против России в связи с украинским конфликтом и будет поддерживать Киев в рамках сотрудничества с международным сообществом.

В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва согласилась изучить вопрос о передаче Хабомаи и Шикотана Токио после подписания мирного договора. Однако договор о мире так и не был подписан, и Москва утверждает, что острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны и суверенитет России над ними неоспорим.

# Международная политика

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