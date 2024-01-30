Стартап Neuralink Илона Маска впервые вживил в мозг человека чип

Американский бизнесмен Илон Маск объявил в социальных сетях, что уже первый человек успешно прошел процедуру имплантации от его компании Neuralink и сейчас восстанавливается после операции. Первые данные о работе устройства обнадеживают. Об этом пишет РИА Новости.

Маск также упомянул, что новый девайс Neuralink под названием Telepathy позволит пользователю управлять своим смартфоном или компьютером с помощью разума. Это особенно удобно для людей, которые не могут использовать свои конечности. Он приводит пример Стивена Хокинга, который с помощью этого устройства смог бы быстрее общаться.

В прошлом году компания Neuralink добилась разрешения на проведение клинических испытаний на людях и начала набор добровольцев для тестирования мозговых имплантатов. Маск заявил, что компания планирует создать протезы, управляемые имплантами в мозге, и оценивает стоимость такой услуги в 60 000 долларов.