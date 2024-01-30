Протестующие в Израиле намерены идти к дому премьер-министра за ответами

Тяжелой ночь на 30 января выдалась для Тель-Авива. Здесь сотни протестующих перекрыли одну из центральных улиц города, призывая к немедленному освобождению заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате возникла огромная пробка из грузовиков и автобусов, но демонстранты считают, что только такие радикальные меры могут заставить власти прислушаться к их требованиям. По мнению активистов, каждый день для заложников может стать последним, поэтому правительство должно как можно скорее принять меры, чтобы вызволить людей.

Наша жизнь мгновенно изменилась. Теперь мы не можем позволить себе роскошь сидеть дома и просто ждать, пока что-то произойдет. Мы чувствуем, что должны что-то сделать, нам нужно пойти на демонстрацию. Завтра мы пойдем к дому нашего премьер-министра, проведем там пикет и, возможно, услышим, что он нам скажет.

Протестующие считают, что правительство Биньямина Нетаньяху не делает ничего для освобождения захваченных боевиками ХАМАС израильтян. Активисты готовы устраивать подобные демонстрации каждый день, чтобы руководство страны договорилось о новой сделке по возвращению заложников.