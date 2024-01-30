Фермеры планируют 5 дней блокировать Париж, если власти не объявят о мерах поддержки раньше

Париж провел первую ночь в осаде. Протестующие фермеры перекрыли все основные шоссе, ведущие в столицу. Они жгут костры и покрышки и не пропускают в город ни один грузовик с продовольствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие намерены блокировать город в течение пяти дней. Но ситуация может измениться. Аграрии ждут, что же сегодня, 30 января, скажут власти. О дополнительных мерах поддержки фермеров должен объявить в парламенте либо министр сельского хозяйства, либо премьер. Накануне глава правительства около четырех часов вел переговоры с руководителями профсоюзов фермеров, но они закончились ничем.

Роберт Фреми, фермер (Франция):

Мы перекрыли эту трассу, ожидая новых решений премьер-министра. Мы оказываем на него давление, надеясь, что эта блокада заставит его принять быстрые меры и действия, которые нас устроят. Мы готовы оставаться здесь столько, сколько необходимо, пока не добьемся выполнения хотя бы части наших требований.

Минувшей ночью полыхали костры и на юге Франции. Возле города Ним протестующие фермеры устроили пожар у складов крупных супермаркетов. Они вывалили горы мусора и покрышек возле входов в помещения и подожгли их.

Продолжающиеся протесты фермеров все чаще сопровождаются актами вандализма. Из разных уголков Франции поступают сообщения о разгромленных ими парковках и магазинах. Происходят нападения и на иностранные грузовики с продовольствием.