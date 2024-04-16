Япония намерена сохранить долю в российских нефтегазовых проектах

В целях обеспечения энергобезопасности Япония намерена продолжать участие в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», хотя и желает уменьшить свою степень зависимости от российских энергоносителей. Об этом пишет ТАСС.

Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» рассматриваются как важный фактор стабильности энергоснабжения. Япония, один из самых крупных стран-импортеров СПГ, получит около 9 % всего импорта с проекта «Сахалин-2».

В проекте «Сахалин-1» участвует японский консорциум Sodeco, хотя нефть с этого проекта в Японию не поставляется.