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Япония намерена сохранить долю в российских нефтегазовых проектах

16 апреля 2024 09:30
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В целях обеспечения энергобезопасности Япония намерена продолжать участие в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», хотя и желает уменьшить свою степень зависимости от российских энергоносителей. Об этом пишет ТАСС.

Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» рассматриваются как важный фактор стабильности энергоснабжения. Япония, один из самых крупных стран-импортеров СПГ, получит около 9 % всего импорта с проекта «Сахалин-2».

В проекте «Сахалин-1» участвует японский консорциум Sodeco, хотя нефть с этого проекта в Японию не поставляется.

# Международная политика

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