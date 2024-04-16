Пекин выступает за мирную конференцию за урегулирования кризиса в Украине

На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что для урегулирования украинского конфликта следует сосредоточиться на обеспечении мира и стабильности, а не на реализации собственных интересов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность уменьшения негативного воздействия кризиса на глобальную экономику. Китайский спецпосланник Ли Хуэй провел в Европе переговоры, нацеленные на поиск путей разрешения кризиса.

При этом в Москве готовы к проведению переговоров, но Киев ввел законодательный запрет на них. По словам президента России Владимира Путина, для проведения переговорного процесса нужно отменить указ о запрете на проведение переговоров с РФ.