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Пекин выступает за мирную конференцию за урегулирования кризиса в Украине

16 апреля 2024 09:10
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На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что для урегулирования украинского конфликта следует сосредоточиться на обеспечении мира и стабильности, а не на реализации собственных интересов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность уменьшения негативного воздействия кризиса на глобальную экономику. Китайский спецпосланник Ли Хуэй провел в Европе переговоры, нацеленные на поиск путей разрешения кризиса.

При этом в Москве готовы к проведению переговоров, но Киев ввел законодательный запрет на них. По словам президента России Владимира Путина, для проведения переговорного процесса нужно отменить указ о запрете на проведение переговоров с РФ.

# Международная политика # Си Цзиньпин

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