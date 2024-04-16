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Володин: США создают новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

16 апреля 2024 09:04
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Соединенные Штаты будут продолжать устраивать вооруженные конфликты, чтобы оттянуть неизбежный дефолт. Об этом пишет РИА Новости.

«Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – написал он.

Володин также отметил, что обслуживание долгов становится серьезной проблемой для Вашингтона, так как выплаты по ним могут составлять треть доходов американского бюджета.

Также председатель Госдумы отметил, что Штаты решают собственные проблемы за чужой счет, в том числе ведут войну в Украине и приносят в жертву экономику ЕС. Он высказал предположение, что Вашингтон способен вызвать новые боевые действия на Ближнем Востоке.

# Международная политика

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