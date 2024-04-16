Reuters: Киев сорвал соглашение о безопасности в Черном море в последний момент

Турецкая сторона вела переговоры с Украиной и Россией о безопасности мореплавания в акватории Черного моря, но в Киеве отклонили соглашение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Обсуждались гарантии безопасности для торговых судов, но Украина в итоге отказалась от соглашения в последний момент. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил необходимость такого соглашения.

Зерновая сделка между Россией и Украиной была расторгнута 17 июля 2023 года, и РФ готова возобновить ее, как только будет выполнена, ксающаяся Москвы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.