Япония может лишиться права на вылов китов в Антарктике

Окончательное решение власти страны должны принять до 1 января 2019. В этом случае Япония прекратит свое членство в организации 30 июня 2019 года.

Так страна лишится права на вылов китов в Антарктике, однако сможет заниматься коммерческим промыслом в своих прибрежных водах и в исключительной экономической зоне. На такой шаг правительство может решиться из-за отклоненного предложения открыть вылов китов в тех районах океана, где численность этого вида велика и нет угрозы его истребления.