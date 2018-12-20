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Япония может лишиться права на вылов китов в Антарктике

20 декабря 2018 09:15
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Новости Японии. Япония может выйти из международной комиссии по промыслу китов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония может лишиться права на вылов китов в Антарктике-1

Окончательное решение власти страны должны принять до 1 января 2019. В этом случае Япония прекратит свое членство в организации 30 июня 2019 года.

Япония может лишиться права на вылов китов в Антарктике-4

Так страна лишится права на вылов китов в Антарктике, однако сможет заниматься коммерческим промыслом в своих прибрежных водах и в исключительной экономической зоне. На такой шаг правительство может решиться из-за отклоненного предложения открыть вылов китов в тех районах океана, где численность этого вида велика и нет угрозы его истребления.

# Человек и животные # Фотофакт

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