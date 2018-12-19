В Индии 15 человек погибли в храме после употребления обрядовой пищи

Новости Индии. В штате Карнатака на юге Индии от отравления в храме погибли 15 человек, в том числе несколько детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницы были доставлены еще около сотни прихожан с недомоганиями.
Новости Индии. В штате Карнатака на юге Индии от отравления в храме погибли 15 человек, в том числе несколько детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницы были доставлены еще около сотни прихожан с недомоганиями.
Все эти люди почувствовали себя плохо после употребления обрядовой пищи. После проверки образцов еды в лаборатории выяснилось, что в ней присутствовал пестицид, разрушающий нервную систему. Правоохранители выясняют, каким образом вещество попало в еду. По делу уже задержаны несколько человек.