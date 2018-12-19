Прямой эфир

В Индии 15 человек погибли в храме после употребления обрядовой пищи

19 декабря 2018 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. В штате Карнатака на юге Индии от отравления в храме погибли 15 человек, в том числе несколько детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницы были доставлены еще около сотни прихожан с недомоганиями.

В Индии 15 человек погибли в храме после употребления обрядовой пищи-1

Все эти люди почувствовали себя плохо после употребления обрядовой пищи. После проверки образцов еды в лаборатории выяснилось, что в ней присутствовал пестицид, разрушающий нервную систему. Правоохранители выясняют, каким образом вещество попало в еду. По делу уже задержаны несколько человек.

В Индии 15 человек погибли в храме после употребления обрядовой пищи-4

В Индии 15 человек погибли в храме после употребления обрядовой пищи-6

# Массовое отравление # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В китайском Ланфане запретили жителям отмечать Рождество
19 декабря 2018 08:29

В китайском Ланфане запретили жителям отмечать Рождество

Около тысячи человек эвакуировали в Германии из-за бомбы времён Второй мировой войны
19 декабря 2018 08:27

Около тысячи человек эвакуировали в Германии из-за бомбы времён Второй мировой войны

2,5 тысячи жителей Бразилии остались без дома из-за масштабного пожара
19 декабря 2018 08:24

2,5 тысячи жителей Бразилии остались без дома из-за масштабного пожара