Космонавты «Союза» привезли доказательства повреждения обшивки аппарата

Новости мира. Вернувшиеся на Землю космонавты доставили улики по делу о «дыре в отсеке Союза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аппарат утром 20 декабря совершил посадку в степи Казахстана.
Новости мира. Вернувшиеся на Землю космонавты доставили улики по делу о «дыре в отсеке Союза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аппарат утром 20 декабря совершил посадку в степи Казахстана.
По словам медиков, состояние всех членов экипажа хорошее. Теперь эксперты займутся исследованием привезённых образцов, чтобы установить причину появления отверстия в обшивке корабля.
Напомним, чтобы добыть пробы с внешней стороны «Союза», космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выходили в открытый космос. Утечка воздуха случилась на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек «Союза», который отправился на МКС в июне.