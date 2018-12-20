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Космонавты «Союза» привезли доказательства повреждения обшивки аппарата

20 декабря 2018 08:34
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Новости мира. Вернувшиеся на Землю космонавты доставили улики по делу о «дыре в отсеке Союза»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аппарат утром 20 декабря совершил посадку в степи Казахстана.

Космонавты «Союза» привезли доказательства повреждения обшивки аппарата-1

По словам медиков, состояние всех членов экипажа хорошее. Теперь эксперты займутся исследованием привезённых образцов, чтобы установить причину появления отверстия в обшивке корабля.

Космонавты «Союза» привезли доказательства повреждения обшивки аппарата-4

Напомним, чтобы добыть пробы с внешней стороны «Союза», космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выходили в открытый космос. Утечка воздуха случилась на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек «Союза», который отправился на МКС в июне.

Космонавты «Союза» привезли доказательства повреждения обшивки аппарата-7

# Космос # Фотофакт

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