Космонавты «Союза» привезли доказательства повреждения обшивки аппарата

Новости мира. Вернувшиеся на Землю космонавты доставили улики по делу о «дыре в отсеке Союза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аппарат утром 20 декабря совершил посадку в степи Казахстана.

По словам медиков, состояние всех членов экипажа хорошее. Теперь эксперты займутся исследованием привезённых образцов, чтобы установить причину появления отверстия в обшивке корабля.