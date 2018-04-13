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В школе пенсионеров в Таиланде вручили дипломы первым выпускникам

13 апреля 2018 08:59
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Новости Таиланда. В Таиланде накануне Дня пожилого человека прошло торжественное вручение дипломов первым выпускникам школы для пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школе пенсионеров в Таиланде вручили дипломы первым выпускникам-1

Учебное заведение расположено к северу от Бангкока. Здесь людей в возрасте обучают разговорному английскому и проводят несложные занятия по физкультуре. Правила как и в обычной школе: форма, домашнее задание и дисциплина.

В школе пенсионеров в Таиланде вручили дипломы первым выпускникам-4

# Фотофакт # Необычное

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