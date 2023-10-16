Янковский: «ПиС» сможет монополизировать СМИ и госкомпании, если останется у власти

Новости Польши. В Польше после парламентских выборов может смениться правительство. Как показали результаты экзитпола и подсчет части бюллетеней, страна разделилась почти пополам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая пока партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» лидирует, но с небольшим отрывом. Ее главный конкурент – оппозиционная «Гражданская коалиция», возглавляемая Дональдом Туском. И те, и другие уже объявили о своей победе. Правда, настроение лидера «ПиС» было не такое радостное, как у его соперника. В том мнении, что в Польше пора менять власть, сходятся и политологи. Правящая партия Польши может уйти в оппозицию. Подробнее.