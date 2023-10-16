Янковский: «ПиС» сможет монополизировать СМИ и госкомпании, если останется у власти

Новости Польши. В Польше после парламентских выборов может смениться правительство. Как показали результаты экзитпола и подсчет части бюллетеней, страна разделилась почти пополам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше после парламентских выборов может смениться правительство. Как показали результаты экзитпола и подсчет части бюллетеней, страна разделилась почти пополам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правящая пока партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» лидирует, но с небольшим отрывом. Ее главный конкурент – оппозиционная «Гражданская коалиция», возглавляемая Дональдом Туском. И те, и другие уже объявили о своей победе. Правда, настроение лидера «ПиС» было не такое радостное, как у его соперника. В том мнении, что в Польше пора менять власть, сходятся и политологи.
Правящая партия Польши может уйти в оппозицию. Подробнее.
Томаш Янковский, политолог (Польша):
Если у власти останется «Право и справедливость», можно предположить, что это будет действительно та форма, которая позволит все монополизировать польскими властями. Например, взять на себя СМИ и, например, взять на себя государственные компании. Если к власти придет оппозиция, скорее всего, мы можем ожидать именно очистки всех институтов, которые в течение восьми лет «Право и справедливость» организовывали.
Нынешнюю электоральную кампанию в стране называют самой грязной и беспринципной, но в то же время самой важной за 30 лет. Уже понятно, Польша поворачивает в сторону либеральных левых сил. Политики, празднующие победу, заявляют что начнут восстанавливать все, что было разрушено в стране за последние восемь лет: образование, здравоохранение, жилищные проблемы. Официальные итоги парламентских выборов будут оглашены завтра, 17 октября.
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