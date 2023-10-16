Правящая партия Польши может уйти в оппозицию

Новости Польши. В Польше после парламентских выборов может смениться правительство. Как показали результаты экзитпола и подсчет части бюллетеней, страна разделилась почти пополам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше после парламентских выборов может смениться правительство. Как показали результаты экзитпола и подсчет части бюллетеней, страна разделилась почти пополам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правящая пока партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» лидирует, но с небольшим отрывом. Ее главный конкурент – оппозиционная «Гражданская коалиция», возглавляемая Дональдом Туском. И те и другие уже объявили о своей победе. Правда, настроение лидера «ПиС» было не такое радостное, как у его соперника.
Ярослав Качиньский, председатель консервативной партии «Право и справедливость»:
Конечно, перед нами все еще стоит вопрос о том, сможем ли мы превратить этот успех в следующий срок в качестве правящей партии. И это то, чего мы до сих пор не знаем. Но мы должны знать, что независимо от того, находимся ли мы у власти или в оппозиции, мы не позволим предать Польшу.
Дональд Туск, лидер союза оппозиционных партий «Гражданская коалиция»:
Я был политиком в течение многих лет, но я никогда в жизни не был так счастлив этому второму месту. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили «ПиС» от власти.
Радость оппозиционного лидера весьма объяснима. Ведь возглавляемая им «Гражданская коалиция» получила хороший шанс сформировать новое правительство. Если это произойдет, то это станет огромным поворотом для Варшавы, которая враждует с Европейским союзом из-за верховенства закона, свободы СМИ с тех пор, как «ПиС» пришла к власти в 2015 году. Официальные итоги парламентских выборов будут оглашены во вторник, 17 октября.