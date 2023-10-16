Правящая партия Польши может уйти в оппозицию

Новости Польши. В Польше после парламентских выборов может смениться правительство. Как показали результаты экзитпола и подсчет части бюллетеней, страна разделилась почти пополам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая пока партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» лидирует, но с небольшим отрывом. Ее главный конкурент – оппозиционная «Гражданская коалиция», возглавляемая Дональдом Туском. И те и другие уже объявили о своей победе. Правда, настроение лидера «ПиС» было не такое радостное, как у его соперника.

Ярослав Качиньский, председатель консервативной партии «Право и справедливость»:

Конечно, перед нами все еще стоит вопрос о том, сможем ли мы превратить этот успех в следующий срок в качестве правящей партии. И это то, чего мы до сих пор не знаем. Но мы должны знать, что независимо от того, находимся ли мы у власти или в оппозиции, мы не позволим предать Польшу.

Дональд Туск, лидер союза оппозиционных партий «Гражданская коалиция»:

Я был политиком в течение многих лет, но я никогда в жизни не был так счастлив этому второму месту. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили «ПиС» от власти.