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Правящая партия Польши может уйти в оппозицию

16 октября 2023 10:37
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Новости Польши. В Польше после парламентских выборов может смениться правительство. Как показали результаты экзитпола и подсчет части бюллетеней, страна разделилась почти пополам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая партия Польши может уйти в оппозицию-1

Правящая пока партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» лидирует, но с небольшим отрывом. Ее главный конкурент – оппозиционная «Гражданская коалиция», возглавляемая Дональдом Туском. И те и другие уже объявили о своей победе. Правда, настроение лидера «ПиС» было не такое радостное, как у его соперника.

Правящая партия Польши может уйти в оппозицию-4

Ярослав Качиньский, председатель консервативной партии «Право и справедливость»:
Конечно, перед нами все еще стоит вопрос о том, сможем ли мы превратить этот успех в следующий срок в качестве правящей партии. И это то, чего мы до сих пор не знаем. Но мы должны знать, что независимо от того, находимся ли мы у власти или в оппозиции, мы не позволим предать Польшу.

Правящая партия Польши может уйти в оппозицию-7

Дональд Туск, лидер союза оппозиционных партий «Гражданская коалиция»:
Я был политиком в течение многих лет, но я никогда в жизни не был так счастлив этому второму месту. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили «ПиС» от власти.

Правящая партия Польши может уйти в оппозицию-10

Радость оппозиционного лидера весьма объяснима. Ведь возглавляемая им «Гражданская коалиция» получила хороший шанс сформировать новое правительство. Если это произойдет, то это станет огромным поворотом для Варшавы, которая враждует с Европейским союзом из-за верховенства закона, свободы СМИ с тех пор, как «ПиС» пришла к власти в 2015 году. Официальные итоги парламентских выборов будут оглашены во вторник, 17 октября.

# Выборы в Польше # Ярослав Качиньский # Новости Польши # Фотофакт

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