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«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши

15 октября 2023 19:56
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Новости Польши. Отчаянно борется за внимание Штатов и избирателей правящая партия Польши. В этом Беларусь убедились на собственном опыте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что Туск, что Качиньский. Почему белорусов не особо напрягают результаты выборов в Польше?

«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши-1

Чтобы вывести польских политиков на чистую воду, мы обратились к тем, для кого ложь – часть работы, точнее, ее выявление. Профайлеры распознают вранье по мимике и жестам. Экспертиза показала, кандидаты Туск и Моравецкий ненависти друг к другу не скрывают и не упускают возможность все беды и невзгоды переложить на визави.

«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши-4

– А вы меня боитесь?
– Я?
– Да.
– Я не в том возрасте, чтобы кого-то бояться, мне просто не нравится, когда мужчины дышат мне в спину.

«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши-7

Алексей Крутилин, профайлер, автор курсов:
Конфликтная история между двумя политиками. И Матеуш Моравецкий в данном случае здесь выступает в роли некоего обвинителя, постоянно перекидывает: он, он, он. Левой рукой обнимает правую, можно тоже интерпретировать как признак стресса в данный момент. А в профайлинге стресс может быть признаком лжи. То есть не самый искренний человек перед нами сейчас, господин Моравецкий, который испытывает определенный стресс.

«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши-10

А отвечать придется действительно за многое. Подогревает и тот факт, что в истории Польши еще ни одна партия не оставалась при власти на третий срок, у «ПиС» второй как раз подходит к завершению. Поэтому на пропаганду сил и средств точно не жалеют, среди контраргументов – миграционный кризис в Европе и военная агрессия со стороны России.

«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши-13

Андрей Максимов, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов:
Достаточно техничная кампания, все партии используют цифровые ресурсы. «Право и справедливость» делает ставку на массовую мобилизацию через референдумы, а «Гражданская коалиция» больше ориентирована на возвращение Туска и представление его как спасителя нации от перегибов правоконсервативного толка. Хотя Туск в данном случае не является центристом, для европейцев он правый, для польского политического истеблишмента он представитель либеральных ценностей. Прежде всего – европейских.

«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши-16

По оценке политтехнологов и референдум, он проходит параллельно парламентским выборам, способ перетянуть внимание. Избиратель на участке получает два бюллетеня, на одном из которых четыре вопроса: два уже упомянутых – про оборону, остальные – социально-экономические, прямиком из программы «ПиС». В этом случае почему бы и партию не поддержать? Для экспертов такой маневр не что иное, как заявка на что-то большее.

«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши-19

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Моравецкий на сегодня – это лицо, которое претендует на пост президента, это несомненно. Потому что его кампания в рамках парламентских выборов несомненно является президентской. И здесь никакой конспирологии нет, потому что Анджей Дуда не может баллотироваться на третий срок согласно законодательству. И фактически мы можем видеть, как он уходит в тень в ходе этой парламентской кампании.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?

К большому сожалению, международное сообщество нарушений избирательного законодательство в этом не прослеживает. Как и в резонансном запрете на въезд в страну наблюдателю от миссии ОБСЕ. Может всему виной белорусский паспорт? Три часа – столько польские пограничники продержали в кабинете «с пристрастиями» депутата Палаты представителей Дениса Карася, чтобы потом аннулировать визу и указать на разворот.

«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши-22

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Соблюдены временные требования и непосредственно соответствующие нормы международные, необходимые документы были поданы. Я был включен официально, причем был проведен 10-го числа брифинг первый для новых наблюдателей в режиме ВКС, в котором я принимал участие, где была озвучена наша роль. Соответственно, все эти моменты были учтены. Для аккредитации польской стороне были поданы документы со стороны Международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ, включая и мою кандидатуру.

«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши-25

Соответствующая нота протеста от лица белорусских парламентариев поступила в штаб-квартиру ОБСЕ, таким же заявлением они ответили уже в адрес официальной Варшавы, но там, видимо, инциденту на границе решили внимания не придавать. Зачем же еще раз заставлять польских избирателей в чем-то сомневаться? Лучше придерживаться старой пословицы «меньше знаешь, крепче спишь». Только позабыли об одном: «все тайное рано или поздно становится явью».

«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши-28

Константин Герцев, корреспондент:
Театр абсурда, или правда жизни. Уже к середине следующей недели ЦИК Польши огласит окончательные результаты выборов, после чего президент Анджей Дуда назначит нового премьер-министра страны, на которого и возложат функции формирования нового состава Кабмина. Из экспертной аналитики ясно, что потепление в отношениях с Беларусью и Россией ожидать, скорее всего, не придется. Но такова жизнь, как известно, соседей не выбирают.

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# Выборы в Польше # Константин Герцев # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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