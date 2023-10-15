«Дуда не может баллотироваться». Кого считают вероятным преемником нынешнего президента Польши

Новости Польши. Отчаянно борется за внимание Штатов и избирателей правящая партия Польши. В этом Беларусь убедились на собственном опыте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что Туск, что Качиньский. Почему белорусов не особо напрягают результаты выборов в Польше?

Чтобы вывести польских политиков на чистую воду, мы обратились к тем, для кого ложь – часть работы, точнее, ее выявление. Профайлеры распознают вранье по мимике и жестам. Экспертиза показала, кандидаты Туск и Моравецкий ненависти друг к другу не скрывают и не упускают возможность все беды и невзгоды переложить на визави.

– А вы меня боитесь?

– Я?

– Да.

– Я не в том возрасте, чтобы кого-то бояться, мне просто не нравится, когда мужчины дышат мне в спину.

Алексей Крутилин, профайлер, автор курсов:

Конфликтная история между двумя политиками. И Матеуш Моравецкий в данном случае здесь выступает в роли некоего обвинителя, постоянно перекидывает: он, он, он. Левой рукой обнимает правую, можно тоже интерпретировать как признак стресса в данный момент. А в профайлинге стресс может быть признаком лжи. То есть не самый искренний человек перед нами сейчас, господин Моравецкий, который испытывает определенный стресс.

А отвечать придется действительно за многое. Подогревает и тот факт, что в истории Польши еще ни одна партия не оставалась при власти на третий срок, у «ПиС» второй как раз подходит к завершению. Поэтому на пропаганду сил и средств точно не жалеют, среди контраргументов – миграционный кризис в Европе и военная агрессия со стороны России.

Андрей Максимов, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов:

Достаточно техничная кампания, все партии используют цифровые ресурсы. «Право и справедливость» делает ставку на массовую мобилизацию через референдумы, а «Гражданская коалиция» больше ориентирована на возвращение Туска и представление его как спасителя нации от перегибов правоконсервативного толка. Хотя Туск в данном случае не является центристом, для европейцев он правый, для польского политического истеблишмента он представитель либеральных ценностей. Прежде всего – европейских.

По оценке политтехнологов и референдум, он проходит параллельно парламентским выборам, способ перетянуть внимание. Избиратель на участке получает два бюллетеня, на одном из которых четыре вопроса: два уже упомянутых – про оборону, остальные – социально-экономические, прямиком из программы «ПиС». В этом случае почему бы и партию не поддержать? Для экспертов такой маневр не что иное, как заявка на что-то большее.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Моравецкий на сегодня – это лицо, которое претендует на пост президента, это несомненно. Потому что его кампания в рамках парламентских выборов несомненно является президентской. И здесь никакой конспирологии нет, потому что Анджей Дуда не может баллотироваться на третий срок согласно законодательству. И фактически мы можем видеть, как он уходит в тень в ходе этой парламентской кампании. Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти? К большому сожалению, международное сообщество нарушений избирательного законодательство в этом не прослеживает. Как и в резонансном запрете на въезд в страну наблюдателю от миссии ОБСЕ. Может всему виной белорусский паспорт? Три часа – столько польские пограничники продержали в кабинете «с пристрастиями» депутата Палаты представителей Дениса Карася, чтобы потом аннулировать визу и указать на разворот.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Соблюдены временные требования и непосредственно соответствующие нормы международные, необходимые документы были поданы. Я был включен официально, причем был проведен 10-го числа брифинг первый для новых наблюдателей в режиме ВКС, в котором я принимал участие, где была озвучена наша роль. Соответственно, все эти моменты были учтены. Для аккредитации польской стороне были поданы документы со стороны Международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ, включая и мою кандидатуру.