Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?

Новости Польши. Выборы в Польше. Их уже окрестили самой дорогой, скандальной и грязной электоральной кампанией в истории независимой Польши, результатов которой чуть ли не с замиранием сердца ждут в Киеве, Брюсселе и даже Вашингтоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если Украину в большей степени волнует обещанная Дудой рота «Леопардов», то руководство ЕС и США – готовность отстаивать собственные интересы. Поэтому из общей палитры кандидатов эксперты выделяют две основные политические силы: провластная партия «Право и справедливость» во главе с Качиньским – Моравецким и «Гражданская платформа» Дональда Туска. Последние социологические исследования показали: борьба развернулась чуть ли не за каждого избирателя, а значит абсолютного большинства среди 460 мест в Сейме и 100 в Сенате у «ПиС» может и не оказаться.

– Вы бы лучше выбирали себе новое место, потому что ваше я все равно займу.

– Попробуйте сначала догнать меня.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Те многомиллионные марши, два их было, которые он сумел собрать, являлись большой неожиданностью для «ПиС», особенно то, что произошло в июне. И вот июньский марш и действия Туска, и очевидно поддержка, которую и он, и Качиньский чувствуют, поэтому разворачивается такая оскорбительная риторика в адрес друг друга. Она как раз свидетельствует о том, что в Польше есть очень разные силы, и они практически сегодня находятся близко друг к другу по влиянию.

Программы двух партий если не идентичны, то весьма похожи. И одна, и другая политические силы, как и принято, обещают всевозможные социальные блага: от льготного кредитования на покупку первого жилья до бесплатных лекарств для пенсионеров. Правда, какие именно препараты попадут под субсидирование, пока не уточняют.

Богдан Кухарски, житель Варшавы:

Сердечные капли стали стоить более 20 злотых. А что дальше? Как жить людям с тяжелыми хроническими заболеваниями? У меня есть знакомые, которым привозят лекарства из Беларуси. Так дешевле. Но не всем это под силу, ни у всех пенсии хватает, чтобы купить то, что назначил врач. А жить-то хочется, поэтому многие мои приятели ждут обещанных субсидий.

– Матеуш, вы сами понимаете, что именно из-за таких, как вы, Украина до сих пор не может определиться.

– Вопросы не ко мне, а к Анджею.

Во внешнеполитическом контуре точек соприкосновения также предостаточно: защита от Москвы и Минска – первостепенная задача Войска польского, как и поддержка Украины. Незначительные отличия лишь в вопросе евроинтеграции. Для Дональда Туска сближение с Брюсселем – вещь непоколебимая, для Качиньского и компании – головная боль и возможная потеря суверенитета. В свою поддержку даже «Слово Божье» вспомнить не забыли: «ПиС» – партия католическая, где ЛГБТ-движение и аборты соразмерны смертному греху.

Томаш Янковски, политолог:

Важно понимать, что «Право и справедливость» – не классическая европейская партия. Были моменты, когда они выступали вопреки Брюсселю, продолжая свою линию. Доходило до того, что раньше боролись за отмену регистрации кандидата, которая отстаивала право на аборты, а это одна из европейских ценностей, но они своего добились. Девушка с выборов была снята.

За противоречие фундаментальным принципам союза, а именно проведение судебной реформы, после которой польское право стало трактоваться выше европейского, Варшава даже штраф успела схлопотать. Ни много ни мало, 1 миллион евро в день. Но все эти суммы меркнут на фоне тех, что проворачивали якобы во благо других идеалов.

– Матеуш, пожалуйста, хватит плести свои интрижки по поводу мигрантов.

– Какие интрижки?

– Ты сам хорошо знаешь.

Миграционный скандал и по сей день не утихает в Польше. Как стало известно независимым журналистам, более 350 тысяч виз были проданы выходцам из стран Африки и Азии, цена вопроса доходила до 5 тысяч долларов. А так называемые киоски иногда и вовсе находились у порога загранпредставительств. Конечно, не без патронажа своих же дипломатов.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:

Конечно, визовый скандал ударил по имиджу «ПиС» и Моравецкого в частности. Если ты премьер, значит назначил руководство МИД, а значит чисто гипотетически мог знать о схемах. Тем более речь о таких суммах, их нельзя было не заметить. Туск в свою очередь говорит, что при нем такого не было, он же праведник европейских ценностей. Все-таки бывший председатель Европейского совета, а тут вопрос безопасности всего региона.