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Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?

15 октября 2023 19:08
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Новости Польши. Выборы в Польше. Их уже окрестили самой дорогой, скандальной и грязной электоральной кампанией в истории независимой Польши, результатов которой чуть ли не с замиранием сердца ждут в Киеве, Брюсселе и даже Вашингтоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если Украину в большей степени волнует обещанная Дудой рота «Леопардов», то руководство ЕС и США – готовность отстаивать собственные интересы. Поэтому из общей палитры кандидатов эксперты выделяют две основные политические силы: провластная партия «Право и справедливость» во главе с Качиньским – Моравецким и «Гражданская платформа» Дональда Туска. Последние социологические исследования показали: борьба развернулась чуть ли не за каждого избирателя, а значит абсолютного большинства среди 460 мест в Сейме и 100 в Сенате у «ПиС» может и не оказаться.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-1

– Вы бы лучше выбирали себе новое место, потому что ваше я все равно займу.
– Попробуйте сначала догнать меня.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-4

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Те многомиллионные марши, два их было, которые он сумел собрать, являлись большой неожиданностью для «ПиС», особенно то, что произошло в июне. И вот июньский марш и действия Туска, и очевидно поддержка, которую и он, и Качиньский чувствуют, поэтому разворачивается такая оскорбительная риторика в адрес друг друга. Она как раз свидетельствует о том, что в Польше есть очень разные силы, и они практически сегодня находятся близко друг к другу по влиянию.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-7

Программы двух партий если не идентичны, то весьма похожи. И одна, и другая политические силы, как и принято, обещают всевозможные социальные блага: от льготного кредитования на покупку первого жилья до бесплатных лекарств для пенсионеров. Правда, какие именно препараты попадут под субсидирование, пока не уточняют.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-10

Богдан Кухарски, житель Варшавы:
Сердечные капли стали стоить более 20 злотых. А что дальше? Как жить людям с тяжелыми хроническими заболеваниями? У меня есть знакомые, которым привозят лекарства из Беларуси. Так дешевле. Но не всем это под силу, ни у всех пенсии хватает, чтобы купить то, что назначил врач. А жить-то хочется, поэтому многие мои приятели ждут обещанных субсидий.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-13

– Матеуш, вы сами понимаете, что именно из-за таких, как вы, Украина до сих пор не может определиться.
– Вопросы не ко мне, а к Анджею.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-16

Во внешнеполитическом контуре точек соприкосновения также предостаточно: защита от Москвы и Минска – первостепенная задача Войска польского, как и поддержка Украины. Незначительные отличия лишь в вопросе евроинтеграции. Для Дональда Туска сближение с Брюсселем – вещь непоколебимая, для Качиньского и компании – головная боль и возможная потеря суверенитета. В свою поддержку даже «Слово Божье» вспомнить не забыли: «ПиС» – партия католическая, где ЛГБТ-движение и аборты соразмерны смертному греху.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-19

Томаш Янковски, политолог:
Важно понимать, что «Право и справедливость» – не классическая европейская партия. Были моменты, когда они выступали вопреки Брюсселю, продолжая свою линию. Доходило до того, что раньше боролись за отмену регистрации кандидата, которая отстаивала право на аборты, а это одна из европейских ценностей, но они своего добились. Девушка с выборов была снята.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-22

За противоречие фундаментальным принципам союза, а именно проведение судебной реформы, после которой польское право стало трактоваться выше европейского, Варшава даже штраф успела схлопотать. Ни много ни мало, 1 миллион евро в день. Но все эти суммы меркнут на фоне тех, что проворачивали якобы во благо других идеалов.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-25

– Матеуш, пожалуйста, хватит плести свои интрижки по поводу мигрантов.
– Какие интрижки?
– Ты сам хорошо знаешь.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-28

Миграционный скандал и по сей день не утихает в Польше. Как стало известно независимым журналистам, более 350 тысяч виз были проданы выходцам из стран Африки и Азии, цена вопроса доходила до 5 тысяч долларов. А так называемые киоски иногда и вовсе находились у порога загранпредставительств. Конечно, не без патронажа своих же дипломатов.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-31

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:
Конечно, визовый скандал ударил по имиджу «ПиС» и Моравецкого в частности. Если ты премьер, значит назначил руководство МИД, а значит чисто гипотетически мог знать о схемах. Тем более речь о таких суммах, их нельзя было не заметить. Туск в свою очередь говорит, что при нем такого не было, он же праведник европейских ценностей. Все-таки бывший председатель Европейского совета, а тут вопрос безопасности всего региона.

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-34

Тема миграционного скандала стала первой на главных теледебатах страны. К слову, эта электоральная кампания рекордная по числу онлайн-диспутов. Дональд Туск сразу же упрекнул команду Моравецкого в подрыве безопасности всего Евросоюза. Премьер все обвинения в адрес правительства отрицал на корню, а сам факт продажи виз описал как «высосанная из пальца афера».

Самая грязная электоральная кампания. На что готовы польские политики, чтобы остаться у власти?-37

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Я заверил коллег по Европейскому союзу, что Польша и дальше будет придерживаться принципам безопасности объединения, но Дональд Туск использует этот фейк как очередной способ дискредитировать нашу партию. Это в его стиле.

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# Международная политика # Константин Герцев # Матеуш Моравецкий # Ярослав Качиньский # Новости Польши # Фотофакт

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