Взрыв в пакистанском Лахоре: около 40 человек госпитализированы

Новости Пакистана. Растет число пострадавших в результате теракта в пакистанском Лахоре. Госпитализированы около 40 человек. Некоторые в крайне тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте трагедии продолжают работать специалисты.

Взрыв прогремел в одном из припаркованных грузовиков с фруктами. Он был таким сильным, что повредил сотню стоящих рядом автомобилей и мотоциклов, а в расположенной неподалеку школе обрушилась крыша. Раненых доставили в два госпиталя. Некоторые травмированные до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Кто стоит за терактом, по-прежнему, неизвестно.