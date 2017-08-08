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Взрыв в пакистанском Лахоре: около 40 человек госпитализированы

08 августа 2017 12:14
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Новости Пакистана. Растет число пострадавших в результате теракта в пакистанском Лахоре. Госпитализированы около 40 человек. Некоторые в крайне тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте трагедии продолжают работать специалисты.

Взрыв в пакистанском Лахоре: около 40 человек госпитализированы-1

Взрыв прогремел в одном из припаркованных грузовиков с фруктами. Он был таким сильным, что повредил сотню стоящих рядом автомобилей и мотоциклов, а в расположенной неподалеку школе обрушилась крыша. Раненых доставили в два госпиталя. Некоторые травмированные до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Кто стоит за терактом, по-прежнему, неизвестно.

# Теракт # Фотофакт

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