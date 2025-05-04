«Я всегда об этом думаю». Путин высказался о своем преемнике

Президент России Владимир Путин заявил, что выбор его преемника останется за гражданами страны. В документальном фильме на телеканале «Россия» он рассказал, что непрерывно анализирует возможных кандидатов, оценивая их потенциал. Об этом пишет ТАСС.

«Я всегда об этом думаю», — отреагировал президент.

Но окончательное решение, по его словам, зависит от доверия народа.

Путин обратил внимание на наличие у избирателей технологий и административного ресурса, но подчеркнул, что без поддержки избирателей добиться успеха невозможно.

Он высказал надежду, что найдутся достойные кандидаты, которые сумеют завоевать доверие россиян и дать им реальный выбор.