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Скончался скрипач Дмитрий Коган, ему было 38 лет

29 августа 2017 17:10
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Новости России. Известный российский скрипач Дмитрий Коган умер в Москве. Сердце музыканта остановилось сегодня, 29 августа. Ему было 38 лет.

О том, что Дмитрий скончался, агентству РИА-Новости рассказали его родственники.

Источник, близкий к музыканту, заявил агентству ТАСС, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка – известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец – дирижёр Павел Коган, мать – пианистка Любовь Казинская.

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# Некролог # Дмитрий Коган

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