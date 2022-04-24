«Я надеюсь, что мы будем использовать весь потенциал». В Словении проходят парламентские выборы

Новости Словении. В Словении 24 апреля выбирают парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Словении. В Словении 24 апреля выбирают парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На большинство мест в Государственном собрании претендуют две партии. «Движение за свободу», которое возглавляет бывший топ-чиновник Роберт Голоб, и блок действующего премьера Словении Янеза Янша.
Янез Янша, премьер-министр Словении:
Сегодня важный день. Эти выборы решат, как Словения будет развиваться не только в следующие четыре года, но и в следующее десятилетие. Есть много текущих проектов, и было бы жаль, если бы они были прерваны. Я надеюсь, что мы будем использовать весь потенциал, который у нас есть.
Сейчас Словения является членом ЕС и НАТО. Несмотря на поддержку санкций Евросоюза против России, Янез Янша считается критиком обоих объединений.