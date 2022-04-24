«Я надеюсь, что мы будем использовать весь потенциал». В Словении проходят парламентские выборы

Янез Янша, премьер-министр Словении:

Сегодня важный день. Эти выборы решат, как Словения будет развиваться не только в следующие четыре года, но и в следующее десятилетие. Есть много текущих проектов, и было бы жаль, если бы они были прерваны. Я надеюсь, что мы будем использовать весь потенциал, который у нас есть.