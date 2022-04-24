«Всегда может быть сюрприз». Во Франции голосование за будущего лидера страны продлится до 20:00

Новости Франции. Французы выбирают президента. Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Сразу после этого результаты спрогнозируют социологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всегда может быть сюрприз, так как мы не знаем, каков процент воздержавшихся, мы не знаем, как будет голосовать определенное количество людей. Например, 20-летние, которые думают, что их выборы были украдены, поэтому я нахожу это крайне тревожным.