«Всегда может быть сюрприз». Во Франции голосование за будущего лидера страны продлится до 20:00

Новости Франции. Французы выбирают президента. Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Сразу после этого результаты спрогнозируют социологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 апреля во Франции пройдут решающие выборы президента страны (здесь подробности).
Всегда может быть сюрприз, так как мы не знаем, каков процент воздержавшихся, мы не знаем, как будет голосовать определенное количество людей. Например, 20-летние, которые думают, что их выборы были украдены, поэтому я нахожу это крайне тревожным.
Выборы во Франции проходят на фоне протестов. Накануне в Париже массовую демонстрацию устроили «Желтые жилеты» – им не нравятся оба кандидата. Главным лозунгом протестующих стала фраза «Ни Макрон, ни Ле Пен».