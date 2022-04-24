Прямой эфир

«Всегда может быть сюрприз». Во Франции голосование за будущего лидера страны продлится до 20:00

24 апреля 2022 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Французы выбирают президента. Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Сразу после этого результаты спрогнозируют социологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

24 апреля во Франции пройдут решающие выборы президента страны (здесь подробности).  

«Всегда может быть сюрприз». Во Франции голосование за будущего лидера страны продлится до 20:00-1

Всегда может быть сюрприз, так как мы не знаем, каков процент воздержавшихся, мы не знаем, как будет голосовать определенное количество людей. Например, 20-летние, которые думают, что их выборы были украдены, поэтому я нахожу это крайне тревожным.  

«Всегда может быть сюрприз». Во Франции голосование за будущего лидера страны продлится до 20:00-4

Выборы во Франции проходят на фоне протестов. Накануне в Париже массовую демонстрацию устроили «Желтые жилеты» – им не нравятся оба кандидата. Главным лозунгом протестующих стала фраза «Ни Макрон, ни Ле Пен».  

# Выборы во Франции # Эммануэль Макрон # Марин Ле Пен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Рио-де-Жанейро по улицам ходят персонажи фильмов и сказок – там карнавал
24 апреля 2022 10:36

В Рио-де-Жанейро по улицам ходят персонажи фильмов и сказок – там карнавал

В австралийском Парксе проходит фестиваль Элвиса Пресли
24 апреля 2022 08:17

В австралийском Парксе проходит фестиваль Элвиса Пресли

24 апреля во Франции пройдут решающие выборы президента страны
24 апреля 2022 07:04

24 апреля во Франции пройдут решающие выборы президента страны