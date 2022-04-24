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В австралийском Парксе проходит фестиваль Элвиса Пресли

24 апреля 2022 08:17
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Новости Австралии. И семидесятые снова вернулись. Меломанов собрал австралийский город Паркс. Там уже встретили «Элвис-экспресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В австралийском Парксе проходит фестиваль Элвиса Пресли-1

Поклонники и подражатели короля рок-н-ролла просто-таки стекаются на знаменитый фестиваль Элвиса Пресли. Повсюду узнаваемые костюмы и фирменные прически. Фестиваль с почти30-летней историей длится пять дней. За это время проходит более 200 развлекательных мероприятий. Два года он не проводился из-за пандемии: теперь австралийцы решили – снова время петь и веселиться.  

# Фестиваль # Элвис Пресли # Фотофакт

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