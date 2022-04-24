В Рио-де-Жанейро по улицам ходят персонажи фильмов и сказок – там карнавал

Новости Бразилии. Под громкие аплодисменты зрителей: в Рио-де-Жанейро продолжается карнавал. После перерыва из-за пандемии событие долгожданное и от этого необычайно яркое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По случаю возвращения карнавала в Рио мэр города вручил символические ключи от него вымышленному королю Момо, повелителю беспорядков, и дал официальный старт фестивалю. Вот уже несколько дней улицы города пестрят разнообразными персонажами из мира истории, кино, мультфильмов и сказок. Что касается соревнований по самба, неотъемлемой части карнавала, вторую ночь подряд мастерство демонстрируют лучшие танцевальные школы страны.