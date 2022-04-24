Прямой эфир

В Рио-де-Жанейро по улицам ходят персонажи фильмов и сказок – там карнавал

24 апреля 2022 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Под громкие аплодисменты зрителей: в Рио-де-Жанейро продолжается карнавал. После перерыва из-за пандемии событие долгожданное и от этого необычайно яркое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Рио-де-Жанейро по улицам ходят персонажи фильмов и сказок – там карнавал-1

В Рио-де-Жанейро по улицам ходят персонажи фильмов и сказок – там карнавал-3

В Рио-де-Жанейро по улицам ходят персонажи фильмов и сказок – там карнавал-5

По случаю возвращения карнавала в Рио мэр города вручил символические ключи от него вымышленному королю Момо, повелителю беспорядков, и дал официальный старт фестивалю. Вот уже несколько дней улицы города пестрят разнообразными персонажами из мира истории, кино, мультфильмов и сказок. Что касается соревнований по самба, неотъемлемой части карнавала, вторую ночь подряд мастерство демонстрируют лучшие танцевальные школы страны.  

# Карнавал # Эдуардо Паэс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В австралийском Парксе проходит фестиваль Элвиса Пресли
24 апреля 2022 08:17

В австралийском Парксе проходит фестиваль Элвиса Пресли

24 апреля во Франции пройдут решающие выборы президента страны
24 апреля 2022 07:04

24 апреля во Франции пройдут решающие выборы президента страны

В Литве осквернили статую солдатам ВОВ, в Риге хотят демонтировать сразу 5 памятников
23 апреля 2022 16:27

В Литве осквернили статую солдатам ВОВ, в Риге хотят демонтировать сразу 5 памятников