«Я лично буду умирать за свой народ». О чем говорят жители Еревана? Репортаж СТВ из Армении

Новости Армении. 1 мая в Армении, как и в Беларуси – выходной день. Но вот депутатам сегодня пришлось выйти на работу: парламент выбирал премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы затянулись, и это при том, что претендент на этот пост был всего один. Специальное заседание продолжалось более восьми часов. Будильником для всего Еревана сегодня, в праздничный выходной, едва не с рассвета стали звуки клаксонов. Машины слились в едином звучании, словно прорывая напряжение, которое вот уже две недели прогрессивно брало максимумы, а в этот день точно переросло точку невозврата.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Сегодня с 11 утра на площади Республики под жарким ереванским солнцем собрались тысячи армян, чтобы вместе следить за тем, что происходит в парламенте. На экранах – прямая трансляция. Ведь сегодня действительно день Х, окончательный сценарий которого никто предсказать не может. Ровно в полдень, когда на Доме правительства пробили куранты, на экранах появился сигнал из зала заседаний. В Национальном собрании Армении началось спецзаседание.

Левон Агламасян, житель Еревана:

У вас намного Президент ближе к народу, интересуется жизнью народа, чем у нас, пенсии повышают, экономика стабильная, внешняя политика более независимая. Экспрессивный Григорий выворачивает пустые карманы. Водитель ереванского автобуса устал безнадежно колесить по городским маршрутам, а вечером приходить домой и считать заработанный армянский латунь драмов. Горячая кровь бурлит, он признается: точка народного кипения достигнута.

Григорий Саркися, житель Еревана:

Женщина говорила, она начала плакать. Назад идти некуда. Только вперед! Если они отдадут эти поста нормальным путем… Я лично буду умирать за свой народ. Тем временем, по народным восклицаниям можно было понять, о чем говорит политическая элита за стенами парламента. На трибуне – единственный кандидат на пост премьер-министра – лидер оппозиции Никол Пашинян. Еще накануне он заручился поддержкой нескольких политических блоков, в том числе и фракции «Царукян».

Таким образом, на стороне народного кандидата 47 депутатских голосов. Для безоговорочной победы нужно еще как минимум шесть. В этом и интрига. Как поведут себя республиканцы – до недавнего – правящая партия? Во фракции заявили, что примут решение о своей позиции по голосованию после того, как услышат программу Пашиняна.

Нине – 70. Пенсионерка приехала в столицу, преодолев 150 километров. Уже две недели она буквально живет на улицах. Правда, иногда удается ночевать у стихийных друзей, которых она завела прямо здесь, на митингах. Эмоционально рассказывает, почему она здесь. Педагогический стаж – больше 30 лет, а пенсия – 25 долларов, этого не хватает даже на коммунальные платежи. За лучшей жизнью, как и большинство ее родственников, она пыталась уехать в другую страну. Вот только истинная армянка вдали от родины не прижилась.