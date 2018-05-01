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Президент США на месяц отложил введение торговых пошлин на сталь и алюминий для поставщиков из Евросоюза

01 мая 2018 16:45
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Новости США. Президент США Дональд Трамп отложил введение торговых пошлин на сталь и алюминий для поставщиков из Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент США на месяц отложил введение торговых пошлин на сталь и алюминий для поставщиков из Евросоюза-1

Решение должно было вступить в силу 1 мая, но сборы начнут действовать на месяц позже.

Белый дом анонсирует также и о другом торговом решении – отмене пошлин для Южной Кореи на постоянной основе.

Президент США на месяц отложил введение торговых пошлин на сталь и алюминий для поставщиков из Евросоюза-4

# Фотофакт # Международная политика

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