В Казахстане отмечают День единства народа. Как проходит праздник в многонациональной стране?

Новости Казахстана. В Казахстане 1 мая отмечают День единства народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который призывает людей быть в мире и согласии, что очень важно для государства, в котором свыше 150 наций и народностей.

Во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия, массовые гуляния, спортивные соревнования и театрализованные представления. А в Астане можно увидеть инсталляцию традиционных жилищ народов, проживающих на территории Казахстана, и познакомиться со всем многообразием блюд национальной кухни.